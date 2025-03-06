В США назвали прекращение передачи разведданных Украине гарантией победы России

CNN: Прекращение США помощи и передачи разведданных Киеву гарантирует победу РФ

Прекращение США военной помощи и передачи разведданных Киеву гарантирует победу России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, если заморозка будет полной или продолжительной, то это может нанести сокрушительный удар по способности Украины продолжать борьбу.

«Это очень плохо. В сочетании с прекращением военной помощи и иностранной поддержки это практически гарантирует победу России без необходимости заключать мирное соглашение», — сказал источник телеканала.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил сообщения о том, что США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной. Он сослался на то, что «произошла пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за поддержание мира во всем мире».