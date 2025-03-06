В США выразили надежду на возобновление военной помощи Украине

Уиткофф: США рассчитывают на возобновление военной помощи Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что взаимодействие Вашингтона с Украиной, включая оказание военной помощи, возобновится. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Отвечая на соответствующий вопрос, Уиткофф понадеялся, что «на том или ином этапе [взаимодействие] с украинской стороной возобновится и все восстановится».

Прежде Уиткофф сообщил о планах обсудить с Украиной прекращение огня. «Мы обсуждаем возможность координации встречи с украинцами. Идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения», — сказал он.