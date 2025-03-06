Турецкий политик Сефа: Зеленский сдался Трампу, поскольку Европа не может помочь

Президент Украины Владимир Зеленский сдался американскому лидеру Дональду Трампу после перепалки в Белом доме, поскольку понял, что Европа не может помочь Киеву. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил отставной полковник военно-воздушных сил, член партии Vatan («Родина») Ихсан Сефа.

«Видя, что Европа, которая аплодировала ему после встречи с Трампом, не может оказать никакой поддержки, кроме аплодисментов, Зеленский сдался США», — подчеркнул политик.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

