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07:10, 6 марта 2025Мир

В Турции заявили о сдавшемся Трампу Зеленском

Турецкий политик Сефа: Зеленский сдался Трампу, поскольку Европа не может помочь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сдался американскому лидеру Дональду Трампу после перепалки в Белом доме, поскольку понял, что Европа не может помочь Киеву. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил отставной полковник военно-воздушных сил, член партии Vatan («Родина») Ихсан Сефа.

«Видя, что Европа, которая аплодировала ему после встречи с Трампом, не может оказать никакой поддержки, кроме аплодисментов, Зеленский сдался США», — подчеркнул политик.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

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