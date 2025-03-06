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12:04, 6 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ предложили сделать всех украинцев военнообязанными

Командир ВСУ Федоренко: Все украинцы должны быть военнообязанными
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Все граждане Украины вне зависимости от пола должны быть военнообязанными. Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко в интервью изданию «РБК-Украина», видео опубликовано на YouTube.

«Сделаю все возможное и невозможное, чтобы ввести на законодательном уровне, чтобы все украинцы были военнообязанными: и мужчины, и женщины», — отметил Федоренко.

По его словам, военная подготовка украинцев должна начинаться в школе с седьмого класса как для мальчиков, так и для девочек. После достижения совершеннолетия, добавил Федоренко, граждане Украины должны проходить полигонную подготовку.

5 марта стало известно, что в Верховной Раде якобы подготовили проект закона о постановке юношей на воинский учет с 14 лет. Позднее нардеп Максим Саврасов назвал свое интервью по данному вопросу фейковым, уточнив, что у него не было разговора со СМИ об этом.

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