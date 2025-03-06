Военкор Поддубный отреагировал на информацию о приостановке передачи Украине разведданных

Военкор Поддубный: Указания Трампа по Украине должны отражаться на поле боя

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что США перестали определенными делиться разведданными с Украиной.

Он подчеркнул, что указания президента США Дональда Трампа «должны отражаться на обстановке на поле боя», поэтому не нужно следить за инсайдами или заявлениями политиков.

«Есть расчеты HIMARS, которые работали только при участии американских военспецов и американских средств разведки, вот и давайте посмотрим будут ли удары с использованием этих высокоточных РСЗО? А если не будет, то долго ли? Останутся ли машины с расчетами в зонах ожидания? Или будут выведены в тыл. Или будут выведены за пределы Украины. Или нет?» — говорится в публикации.

Ранее Sky News сообщил, что США перестали делиться с Украиной разведывательными данными для ударов вглубь территории России дальнобойным оружием.

При этом директор ЦРУ Джон Рэтклиф допустил, что США в скором времени могут возобновить отправку Украине разведывательных данных, несмотря на начавшуюся паузу.