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11:42, 6 марта 2025Силовые структуры

Вооруженные автоматом и пистолетом люди похитили раненого бойца СВО

В Екатеринбурге вооруженные люди похитили бойца СВО из-за 50 тысяч рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге вооруженные автоматом и пистолетом люди похитили приехавшего в отпуск из-за ранения 18-летнего участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, днем 5 марта боец вышел из дома, к нему подошел знакомый и с угрозами увел в квартиру, где их поджидали двое сообщников с автоматом Калашникова и пистолетом. Они удерживали военного несколько часов, требуя от него деньги. О произошедшем в полицию сообщила подруга бойца. Силовики нашли похитителей с заложником и освободили его.

В ходе проверки выяснилось, что у военнослужащего был конфликт с главарем местной шайки, который они договорились урегулировать после обещания бойца выплатить в качестве компенсации 50 тысяч рублей. Однако деньги он так и не отдал, поэтому ему решили напомнить о долге.

Полиция разбирается в ситуации. Оружие у похитителей было изъято и отправлено экспертам. Они установили, что автомат охолощен, пистолет травматический. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4 марта сообщалось, что в Ялуторовском районе Тюменской области коллекторы пришли к наследникам павшего на СВО бойца.

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