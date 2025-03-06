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23:07, 6 марта 2025Бывший СССР

Возможность возвращения Украиной терминалов Starlink оценили

WP: Украина вряд ли вернет союзникам арендованные терминалы Starlink
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Davide Bonaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина вряд ли вернет союзникам арендованные терминалы спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

«Терминалы официально предоставлены Украине в аренду, хотя маловероятно, что они будут возвращены», — указано в сообщении. Отмечается, что больше всего терминалов Киеву передали Польша (24,5 тысячи), Германия (10 тысяч) и США (5 тысяч).

Отмечается, что украинские командиры всерьез обеспокоены сильной зависимостью армии от Starlink и опасаются возможного отключения. При этом спутниковый интернет стал «важной частью жизни» для многих украинцев, сталкивающихся с перебоями электричества.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил способность Украины заместить Starlink. По его словам, Украина не может заменить Starlink, поскольку полноценных аналогов на сегодняшний день не существует ни у одной страны мира.

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