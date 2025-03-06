Мужчинам перечислили несколько эффективных методик удлинения микропениса

Существует несколько эффективных методик удлинения микропениса, но ни одна из них не является идеальной, рассказал кандидат медицинских наук в области патофизиологии, профессор Университета Солфорда, Великобритания, Гарет Най. Его слова передает издание Daily Star.

Най указал, что с медицинской точки зрения микропенисом считается половой орган мужчины, длина которого составляет меньше 9,5 сантиметра. Однако на этот показатель, как отметил патофизиолог, может повлиять множество факторов, включая ожирение и эректильная дисфункция.

При этом, по словам Ная, в большинстве случаев эта патология все же обусловлена генетически. «Часто это связано с генетикой или снижением выработки тестостерона во время беременности. Уровень гормона роста или изменения в гипофизе во время формирования плода также являются факторами риска развития микропениса», — объяснил он.

Мужчинам, желающим увеличить длину полового органа, Най посоветовал гормональную терапию. По его словам, для удлинения пениса тестостерон сначала вводят в раннем возрасте, а затем повторяют процедуру после полового созревания. При этом патофизиолог предупредил, что только с помощью гормональной терапии добиться увеличения размера пениса до близких к средним значений сложно.

Ранее американские урологи Джеймс Элист и Джастин Хоуман объяснили, почему после 40 лет размер пениса может визуально уменьшиться, и раскрыли способы обратить вспять этот процесс. Так, Хоуман рассказал, что с возрастом пенис может казаться меньше из-за лишнего веса, поскольку жировая прослойка вокруг живота и над лобковой костью может частично скрыть основание полового органа.