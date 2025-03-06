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16:27, 6 марта 2025Силовые структуры

Вторгшихся в Курскую область украинских военных приговорили к 16 годам колонии

Суд приговорил к 16 годам двоих военных ВСУ за вторжение в Курскую область
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских военных за вторжение на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Стрелки 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Милиневич и Сергей Перевозников признаны виновными по статьям 205 УК РФ («Совершение теракта группой лиц по предварительному сговору»). Первые три года они проведут в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что в начале августа 2024 года они с другими украинскими военнослужащими, вооруженные боевым стрелковым оружием, гранатометами и взрывными устройствами, в составе колонны из бронетранспортеров и боевых машин пехоты нарушили российскую границу. В Суджанском районе Милиневич и Перевозников блокировали село Погребки, обустроили там наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. Украинское подразделение заминировало дороги, открывало огонь по местным жителям и российским военным.

Ранее в сети появилось видео с попыткой бойцов ВСУ на технике НАТО прорваться через минный шлагбаум в Курской области.

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