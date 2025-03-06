Зеленский обсудил оборону Украины с главами Европейского совета и Еврокомиссии

Зеленский обсудил обороноспособность Украины с главами Евросовета и Еврокомиссии

Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе обсудил усиление обороноспособности Украины и всей Европы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, среди тем обсуждения были противовоздушная оборона, оружие и боеприпасы для Украины, укрепление украинского военно-промышленного комплекса, переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, необходимость усиления санкционного давления на Россию и противодействия обходу санкций.

«Спасибо за лидерство в обсуждении повышения обороноспособности Европы и поселения Украины, за всю поддержку на пути к справедливому и устойчивому миру. Очень важно, что украинцы не одни. Мы это чувствуем и знаем», — заключил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Он рассказал, что особое внимание в ходе переговоров стороны уделили обсуждению оборонных потребностей Киева.