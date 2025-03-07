Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:16, 7 марта 2025Ценности

Агата Муцениеце объяснилась за вечно красный нос

Актриса Муцениеце объяснила причину вечно красного носа расположением сосудов
Екатерина Ештокина

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце раскрыла причину одного постоянного красного носа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка рассказала, что регулярно получает вопросы о том, почему у нее вечно красный нос. По словам знаменитости, это связано с особенностью расположения сосудов.

«У меня такое строение — близкое расположение сосудов. Чуть-чуть становится холодно, а здесь достаточно прохладно, и у меня сразу красный нос. Такая физиология, что я могу поделать?» — объяснила она.

Материалы по теме:
Сеул стал новой столицей моды. Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
Сеул стал новой столицей моды.Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
18 февраля 2023
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021

При этом звезда подчеркнула, что смирилась с этим и даже считает обаятельным. Кроме того, Муцениеце уточнила, что гематома на ее лице связана с проделанной косметологической процедурой.

В январе Муцениеце раскрыла способ быстро привести себя в форму после праздников. Звезда заявила, что регулярные занятия спортом помогут быстро восстановиться.

    Обсудить
    Последние новости

    США задержали возможного организатора теракта в «Крокусе»

    Блогерша Митрошина попала на фото в момент задержания

    Стало известно об атаках иностранных государств на вышедшие из портов России танкеры

    Минобороны показало кадры уничтожения самоходки ВСУ в Харьковской области

    Рэпер объявил об отъезде из России после жалоб на отмены концертов

    Россиянка криком прогнала пришедшего за треской белого медведя

    Мошенники развели звезду театра Бабкиной с помощью ИИ

    Володин заявил о подорванном доверии к британской финансовой системе

    Звезду «Дома-2» пригласили в Госдуму для обсуждения репутации

    Трибуна со зрителями рухнула во время представления в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше