Агата Муцениеце объяснилась за вечно красный нос

Актриса Муцениеце объяснила причину вечно красного носа расположением сосудов

Российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце раскрыла причину одного постоянного красного носа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка рассказала, что регулярно получает вопросы о том, почему у нее вечно красный нос. По словам знаменитости, это связано с особенностью расположения сосудов.

«У меня такое строение — близкое расположение сосудов. Чуть-чуть становится холодно, а здесь достаточно прохладно, и у меня сразу красный нос. Такая физиология, что я могу поделать?» — объяснила она.

При этом звезда подчеркнула, что смирилась с этим и даже считает обаятельным. Кроме того, Муцениеце уточнила, что гематома на ее лице связана с проделанной косметологической процедурой.

В январе Муцениеце раскрыла способ быстро привести себя в форму после праздников. Звезда заявила, что регулярные занятия спортом помогут быстро восстановиться.