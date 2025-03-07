Блогерша Митрошина перед задержанием пошутила о неуплате налогов

Блогерша Митрошина в последнем перед задержанием видео шутила о налогах

Известная блогерша Александра Митрошина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о легализации денег, перед задержанием пошутила о неуплате налогов. Соответствующее видео она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике блогерша поучаствовала в тренде «стрем или норм», в котором нужно раскрывать свое отношение к определенным вещам. Митрошина назвала «стремом» отказ от уплаты налогов, после чего рассмеялась.

Видео стало последней публикацией в аккаунте блогерши перед задержанием.

Ранее об уголовном деле в отношении Митрошиной высказалась глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Общественный деятель заявила, что в задержании блогерши нет ничего удивительного.

Митрошину задержали в пятницу, 7 марта, в Сочи. В управлении Следственного комитета по Москве уточнили, что в отношении блогерши возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере. Как добавили в ведомстве, в ближайшее время фигурантку доставят в Москву для допроса.

