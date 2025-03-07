Мизулина не увидела ничего удивительного в задержании блогерши Митрошиной

Глава ЛБИ Мизулина: В задержании блогерши Митрошиной нет ничего удивительного

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина не увидела ничего удивительного в задержании популярной блогерши Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денег в особо крупном размере. Комментарий на эту тему она опубликовала в Telegram.

«Налоговые органы, МВД, СК уже третий год системно занимаются разными инфомошенниками, которые дробят бизнес на множество мелких ИП, сознательно обманывают государство, уклоняясь от уплаты налогов», — написала она.

Мизулина также предрекла новые задержания известных блогеров по делам, связанным с налогами.

Митрошину задержали в пятницу, 7 марта, в Сочи. В управлении Следственного комитета по Москве уточнили, что в отношении блогерши возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере. Как добавили в ведомстве, в ближайшее время фигурантку доставят в Москву для допроса.

Ранее сообщалось, что суд приговорил блогершу Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. «Королеву марафонов» признали виновной в неправомерном обороте средств платежей, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

