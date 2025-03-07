Двум россиянам дали срок за хищение 500 миллионов рублей у коммерческой организации

В Туле два россиянина похитили 500 млн у фирмы, пообещав купить нефтепродукты

В Туле 51 и 57-летнего россиянина приговорили к 4 и 5,5 годам колонии за хищение денег у коммерческой организации. Об этом в пятницу, 7 марта, «Ленте.ру »сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, гендиректор и его знакомый пообещали контрагентам с которым сотрудничали свыше шести лет приобрести на товарно-сырьевой бирже нефтепродукты за 500 миллионов рублей. Но делать этого не стали, а деньги прикарманили и распорядились ими по своему усмотрению. По итогу суд помимо приговора назначил каждому штраф в 300 и 400 тысяч рублей.

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