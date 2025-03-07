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14:37, 7 марта 2025Мир

Эрдоган оценил идею о срочном прекращении огня на Украине

Эрдоган: Турция поддерживает идею о срочном прекращении огня на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Турция поддерживает идею о скорейшем прекращении огня на Украине и остановке атак на земле, в воздухе и на море. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы решительно поддерживаем идею скорейшего установления режима прекращения огня и прекращения атак на земле, в воздухе и на море в качестве меры укрепления доверия между сторонами конфликта», — отметил глава государства.

Эрдоган также повторил, что Турция готова внести «любой вклад» в урегулирование украинского кризиса, в том числе поспособствовать осуществлению переговорного процесса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с Россией. Отмечается, что такое условие выдвинул Вашингтон для подписания сделки по добыче редкоземельных металлов с Киевом.

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