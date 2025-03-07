Эрдоган оценил идею о срочном прекращении огня на Украине

Эрдоган: Турция поддерживает идею о срочном прекращении огня на Украине

Турция поддерживает идею о скорейшем прекращении огня на Украине и остановке атак на земле, в воздухе и на море. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы решительно поддерживаем идею скорейшего установления режима прекращения огня и прекращения атак на земле, в воздухе и на море в качестве меры укрепления доверия между сторонами конфликта», — отметил глава государства.

Эрдоган также повторил, что Турция готова внести «любой вклад» в урегулирование украинского кризиса, в том числе поспособствовать осуществлению переговорного процесса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с Россией. Отмечается, что такое условие выдвинул Вашингтон для подписания сделки по добыче редкоземельных металлов с Киевом.