Глава Пентагона Хегсет: США помогут Киеву, когда он докажет стремление к миру

Президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон внимательно следит за заявлениями украинских властей по мирному процессу и «воодушевлен сигналами, которые получает». Вместе с тем глава американского оборонного ведомства отметил, что в настоящее время оказание военной помощи находится на паузе. Он пояснил, что поставки и обмен разведданными приостановлены до тех пор, пока с украинской стороны не появится «настоящей приверженности пути к миру».

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.

