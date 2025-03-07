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02:13, 7 марта 2025Мир

Пентагон назвал условия возобновления помощи Киеву

Глава Пентагона Хегсет: США помогут Киеву, когда он докажет стремление к миру
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон внимательно следит за заявлениями украинских властей по мирному процессу и «воодушевлен сигналами, которые получает». Вместе с тем глава американского оборонного ведомства отметил, что в настоящее время оказание военной помощи находится на паузе. Он пояснил, что поставки и обмен разведданными приостановлены до тех пор, пока с украинской стороны не появится «настоящей приверженности пути к миру».

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.

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