Информация о катастрофических потерях десантно-штурмовой бригады оказалась недостоверной

Информация о больших потерях десантно-штурмовой бригады оказалась недостоверной

6 марта в телеграм-канале украинского журналиста Юрия Бутусова появилось сообщение о катастрофических потерях 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Уссурийске. Это информация оказалась недостоверной.

В подтверждение сообщения о потерях прикреплено видео, которое якобы демонстрирует большое количество мешков с трупами. В посте канала указывается, что есть около сотни пакетов и что «эта партия поступила за один день, всего из одной бригады». Также указана дата — март 2025 года. При этом, на канале пост уже удален.

На самом деле это архивное видео 2023 года, которое не имеет отношения к боевым действиям. Ролик снят на складе геотекстиля, который хранится в рулонах. На видео с канала наложена звуковая дорожка, на оригинальном ролике нет голоса, есть только звук работы производственных вытяжек, который должен работать в помещении по регламенту безопасности.

Кроме того, мешки для трупов отличаются от тех, которые показаны на видео. На ролике мешки имеют отверстие в торце и затягиваются веревкой, в то время как мешки для трупов обычно раскрываются по всей длине и имеют центральные молнии. Также мешки на видео все одинакового размера и лежат ровно друг на друге, что невозможно в случае мешков с людьми разного телосложения.

Это видео и ранее ошибочно использовалось в подобном контексте. Телеграм-каналы публиковали ролик с подписью, что в мешках находятся трупы солдат ВС России или солдат ВСУ.

Информация не получила широкого распространения в социальных сетях и СМИ, однако эту новость напечатали некоторые западные медиа, в том числе The Daily Mirror и The US Sun.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».