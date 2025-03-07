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06:31, 7 марта 2025Из жизни

Известная модель получила пять лет тюрьмы за секс с подростком младше 16 лет

Австралийская модель Бланкада получила пять лет тюрьмы за совращение подростка
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Megan Skye Blancada

Megan Skye Blancada. Кадр: Sanjay Mengar Films / YouTube

В Австралии известная модель и актриса получила пять лет тюрьмы за совращение школьника младше 16 лет. Об этом сообщает Daily Star.

В центре скандала оказалась 39-летняя Меган Скай Бланкада, которая известна австралийцам как участница телешоу «Кто хочет стать супермоделью». Кроме того, женщина снялась в фильмах «Волчья яма» и «Привет, это я». В марте 2024 года она призналась, что с января 2021-го по ноябрь 2023 года насиловала подростка, которому в тот момент не было 16 лет.

Пострадавший, имя которого не называется, рассказал, что Бланкада начала писать ему в сети, делать комплименты и пытаться сблизиться. «Это было приятно, и именно так она меня обманула. Она говорила, что я ее возбуждаю, выгляжу сексуально в школьной форме и должен отравить ей свои фотографии. Она манипулировала мной, использовала и изнасиловала», — рассказал в суде юноша.

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Согласно данным следствия, однажды Бланкаде удалось заночевать в доме семьи мальчика. Там она проследовала за ним в ванную и изнасиловала. В другом случае сексуальный контакт произошел в автомобиле модели. Хотя имя пострадавшего не разглашается, известно, что на момент связи с моделью он являлся учеником частной школы в Аделаиде, штат Южная Австралия.

Защита пыталась сыграть на том, что у Бланкады имеются проблемы с психическим здоровьем, и она якобы не осознавала своих действий. Однако суд посчитал, что пятилетнее тюремное заключение — единственным подходящим наказанием, за «преступные и отвратительные действия» модели.

Ранее сообщалось, что в Канаде арестовали учительницу из провинции Новая Шотландия, которая совратила ученика и два года занималась с ним сексом. Согласно обвинению, 41-летняя женщина с сентября 2022 по сентябрь 2024 года состояла в неподобающих отношениях со школьником.

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