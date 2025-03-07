Коммунисты пожаловались на задержку постройки «Сталин-центра»

Коммунист Зоров: «Сталин-центр» в Бору не построят к 9 мая

Строительство историко-культурного центра «Сталин-центр» в городе Бор Нижегородской области не будет завершено к обещанной дате — 9 мая 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель центра Алексей Зоров.

Зоров объяснил, что сроки сдвинулись из-за пандемии. В настоящее время построено четыре этажа здания, ожидается строительство пятого. К апрелю стоит задача сделать «коробку» здания с лестничными маршами и крышей. Отделка начнется с теплой погодой.

Сталинский центр также сталкивается с проблемами, рассказал Зоров — «не все понимают», для чего его делают. Он также сообщил, что россияне приносят в центр различные экспонаты. В настоящее время у сотрудников скопилось множество уникальных предметов времен Второй Мировой войны, например, Hanomag — немецкий бронетранспортер, который центр получил из Сталинграда.

Ранее стало известно, что памятник советскому лидеру Иосифу Сталину захотели поставить в Нижнем Новгороде к 80-летию Победы.