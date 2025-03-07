Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:05, 7 марта 2025ПутешествияЭксклюзив

Летний отдых на курортах Черного моря стал дешевле для россиян

Летний отдых на курортах Черного моря стал дешевле на 12 процентов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: NsdPower / Shutterstock / Fotodom  

Летний отдых на курортах Черного моря для россиян стал дешевле на 12 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Купибилет», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что треть россиян (37 процентов) продолжает планировать отпуск на черноморском побережье в 2025 году несмотря на экологическую катастрофу, вызванную с разливом мазута.

Еще 25 процентов участников опроса опасаются возможных последствий загрязнения, но рассчитывают, что к 2026-му ситуация стабилизируется, и планируют взять билеты в будущем году.

Материалы по теме:
«Не школа секса, а саморазвитие». Туристы массово едут на ретриты по сексуальному здоровью. Что там происходит?
«Не школа секса, а саморазвитие». Туристы массово едут на ретриты по сексуальному здоровью. Что там происходит?
9 февраля 2025
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025

При этом 20 процентов путешественников отказались от поездок на ближайшие пять лет из-за экологических проблем. Еще 18 процентов признались, что изначально не рассматривали отдых по этому направлению.

Среди тех, кто решил изменить маршрут, 40 процентов выбрали другие регионы России (Калининград, Дагестан, Москву, Санкт-Петербург). Турция стала главным зарубежным направлением — туда отправятся 14 процентов отказавшихся от юга туристов.

Кроме того, в пятерку альтернатив вошли Абхазия (9 процентов), Египет (5 процентов) и ОАЭ (4 процента). При этом 18 процентов респондентов решили вовсе отложить летний отпуск.

Ранее россиянам раскрыли стоимость пляжного отдыха за границей в марте 2025 года. Средние цены на туры в Египет составляют 170,5 тысячи рублей вместе с перелетом, в Таиланд можно отправиться за 183 тысячи.

    Обсудить
    Последние новости

    «Похоже на амбиции боксера среднего веса». В выступлении Макрона увидели желание отомстить Трампу за прохладный прием в Белом доме

    Хозяин квартиры подглядывал за обнаженной женщиной с помощью скрытой камеры

    Туристы провалились под лед озера в Германии

    Обманывавшим семьи с больными детьми лжеврачам продлили арест

    На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры после взрывов

    Россиянам назвали защищающий от многих видов рака продукт

    В сети раскритиковали внешность самой красивой женщины в мире

    Торговая палата США в России решила просить о снятии санкций

    Российских подростков заставили извиняться за конфликт с учителем в школе

    Летний отдых на курортах Черного моря стал дешевле для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше