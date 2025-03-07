Лолита прокомментировала отмену ее концерта в российском городе

Лолита Милявская пожелала здоровья причастным к отмене ее концерта в Казани

Певица Лолита Милявская высказалась об отмене концерта в Казани, пожелав тем, кто причастен к этому решению, найти себя в жизни. Об этом сообщает «Ридус».

«Дай Бог здоровья тем людям, которые принимали решение об отмене концерта», — добавила певица.

Ранее концерт исполнительницы в Казани отменили по решению организатора. Лолита оценила убытки после отмены ее концертов в нескольких городах. Она отмечала, что музыканты в ее коллективе работают бесплатно. При этом, по словам артистки, у каждого из них есть накопления, и в основном страдают зрители.

