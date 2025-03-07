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14:52, 7 марта 2025Россия

Москвичка с инвалидностью попыталась сбежать от семьи по простыням

Mash: На юге Москвы инвалид пыталась сбежать от семьи по простыням
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Женщина с инвалидностью попыталась сбежать от семьи по простыням из квартиры дома на улице Нагатинской на юге Москвы. По данным Telegram-канала Mash, горожанка сорвалась с пятого этажа и выжила.

Днем местные жители заметили, как из окна свисает канат из перевязанных простыней, и вызвали сотрудников экстренных служб. Сначала с пятого этажа полетели коляска и рюкзак, а следом — и 45-летняя женщина, которая не может передвигаться самостоятельно.

Медики увезли ее в больницу. Москвичка была в сознании.

Как утверждает Mash, пострадавшая жительница столицы проживала с братом-инвалидом. Он остался в квартире, матерью и отчимом.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области после «Урока мужества» в школе избили ветерана с инвалидностью. У пострадавшего диагностировали перелом носа, оскольчатый перелом глазницы, повреждение челюсти и травмы головы.

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