На Украине заявили о новой тактике ударов БПЛА у российских военных

«Страна.ua»: ВС России вместо поочередных ударов БПЛА стали атаковать роем

Российские военные начали применять новую тактику атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что вместо нанесения поочередных ударов дронами Вооруженные силы (ВС) России стали «атаковать роем».

«Раньше россияне запускали дроны по одному с интервалом 15-20 секунд. Атака длилась часами, что позволяло направить силы ПВО в нужное место и сбить многие цели. Теперь же россияне готовят ударный кулак [БПЛА] над морем, выстраивая их по 15-20 минут, а затем наносят одновременный удар на несколько объектов за десять минут», — говорится в публикации.