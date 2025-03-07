На Украине заявили о сложных боях в Сумской области

Коваленко: В приграничных районах Сумской области продолжаются сложные бои

В Сумской области на севере Украины ведутся сложные бои. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) республики Андрей Коваленко в Telegram.

«В приграничных районах Сумской области продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи», — написал Коваленко.

7 марта стало известно о прорыве российских военных к дороге, ведущей на Суджу. Отмечалось, что основная трасса полностью взята под огневой контроль армии России.