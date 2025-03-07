На Западе заявили о давлении США на Зеленского из-за выборов

Дизен: США давят на Зеленского из-за выборов и заставляют начать переговоры

США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа проводить выборы в республике и садиться за стол переговоров. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в социальной сети Х.

«США давят на Зеленского, заставляя сесть за стол переговоров и оспаривая его легитимность. Сообщение о том, что в Вашингтоне не могут работать с ним, дошло до украинских ведомств, которым теперь не хватает американского оружия и разведывательных данных», — отметил эксперт.

Ранее глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что если на Украине будет принято решение о проведении президентских выборов, то Зеленский проиграет их с большим отрывом. Кроем того, он предложил украинскому лидеру сбежать в нейтральную страну.