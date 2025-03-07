Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:46, 7 марта 2025Мир

На Западе заявили о готовности России обсудить с Украиной прекращение огня

Bloomberg: Россия готова обсудить с Украиной прекращение огня
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия готова обсудить с Украиной прекращение огня, в случае если получится заранее согласовать основные принципы будущего мирного соглашения. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников в Москве, Россия готова обсудить временное прекращение огня на Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно уточняется, что Россия готова обсудить идею миротворческой операции. Однако должны быть максимально четко согласованы ее задачи, количество контингента, а также конкретный состав стран, которые могут приступить к реализации этих мер.

20 января президент России Владимир Путин заявил, что главным в урегулировании конфликта на Украине является устранение его первоначальных причин. Глава государства подчеркнул, что российская сторона многократно на них указывала и готова их обсудить. Он также указывал, что нужны такие переговоры, которые позволят достичь долгосрочного мира, а не краткосрочной передышки.

    Обсудить
    Последние новости

    В США судят одного из организаторов теракта в «Крокусе». Что известно о международном террористе по кличке Джафар?

    Трамп напомнил о раздававшем деньги как воду Байдене

    Леня Голубков из рекламы МММ пришел на «Давай поженимся!»

    Жена принца Гарри впервые откровенно показала жизнь в изгнании. Почему после этого ее возненавидели еще больше?

    Дикобраз напал на школьника и проткнул его иглами насквозь

    Мужчина съел гигантский бургер и чуть не умер

    Киллеры картеля в Мексике отрубили руки туристам и сложили в багажник их скорченные тела. За какую ошибку с ними расправились?

    Россиянам назвали способ сэкономить на ЖКУ с помощью унитаза

    Вера Брежнева пришла на показ в прозрачной юбке

    Медведев предостерег россиян от «коллективного расслабона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше