На Западе заявили о готовности России обсудить с Украиной прекращение огня

Bloomberg: Россия готова обсудить с Украиной прекращение огня

Россия готова обсудить с Украиной прекращение огня, в случае если получится заранее согласовать основные принципы будущего мирного соглашения. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников в Москве, Россия готова обсудить временное прекращение огня на Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно уточняется, что Россия готова обсудить идею миротворческой операции. Однако должны быть максимально четко согласованы ее задачи, количество контингента, а также конкретный состав стран, которые могут приступить к реализации этих мер.

20 января президент России Владимир Путин заявил, что главным в урегулировании конфликта на Украине является устранение его первоначальных причин. Глава государства подчеркнул, что российская сторона многократно на них указывала и готова их обсудить. Он также указывал, что нужны такие переговоры, которые позволят достичь долгосрочного мира, а не краткосрочной передышки.