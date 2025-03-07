Начато расследование из-за некачественных «зубов дракона» в приграничье Курской области

Возбуждено дело после экспертизы бетонных пирамид в приграничье Курской области

Следственные органы возбудили уголовное дело по результатам экспертизы, выявившей плохое качество бетонных пирамид, которые были установлены в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Заказчиком установки так называемых «зубов дракона» была Корпорация развития Курской области (КРКО). Эксперты установили, что пирамиды не соответствовали нормам ГОСТ.

В отношении КРКО возбуждено несколько уголовных дел, руководители находятся под арестом. 17 февраля сообщалось, что следственная часть МВД ведет расследование по статье 285 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями»).

Глава региона Александр Хинштейн пояснил, что расследуется сомнительная сделка о сдаче в аренду помещения площадью 1,1 тысячи квадратных метров и пяти машино-мест в Москве.

3 февраля он сообщил, что следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Курской области. По нему проходят должностные лица министерства строительства Курской области, управления капитального строительства региона и «Корпорации развития Курской области». Они подписали акты ввода в эксплуатацию 37 ФАПов, построенных в 2024 году, хотя строительство по ним не было фактически завершено.