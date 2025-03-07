Новый президент Абхазии призвал власти Грузии признать независимость республики

Президент Абхазии Гунба призвал Грузию признать независимость республики

Отношения Сухума и Тбилиси могут быть урегулированы при условии признания суверенитета Абхазии. Признать независимость республики власти Грузии в беседе с ТАСС призвал новый президент Абхазии Бадра Гунба.

«Вопросы взаимодействия и вопросы урегулирования грузино-абхазских взаимоотношений могут быть решены только в контексте признания Грузией независимости нашей страны», — заявил абхазский лидер.

Он добавил, что подобные шаги должны быть оформлены в юридические документы.

Ранее Гунба сообщил, что инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией не будет реализовано в его первоначальном виде. Он добавил, что предложил российским коллегам не принимать этого решения, и они согласились.