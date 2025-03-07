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07:20, 7 марта 2025Силовые структуры

Обманывавшие семьи с больными детьми лжеврачи попали под суд

В Москве суд рассмотрит дело лжеврачей за миллионные обманы семей с детьми с ДЦП
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Гагаринский суд Москвы начал рассматривать дело лжеврача Николая Никонова и его жены, обвиняемых в обмане семей с детьми, больными хроническими заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание назначено на 4 апреля. Оно пройдет в закрытом режиме.

С 2018 по 2020 год Никонов и его супруга Лилия, не имея профильного медицинского образования, провели курс массажей ребенку 2017 года рождения с детским церебральным параличом (ДЦП). Никонов и его жена получили более трех миллионов рублей за «лечение», однако состояние девочки ухудшилось. Ее родители обратились в больницу.

По данным СК, лжеврачи обвиняются в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На первоначальном этапе они смогли скрыться от следствия, после чего были объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Спустя два года они были задержаны на территории Казахстана и доставлены в Москву.

Позже следователи установили еще одну семью, пострадавшую от действий супругов.

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