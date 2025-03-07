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00:28, 7 марта 2025Бывший СССР

Отправившихся в наступление у Часов Яра военных ВСУ «встретили» российские бойцы

RusVesna: Бойцы бригады «Север-V» уничтожили военных ВСУ у Часов Яра
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Бойцы бригады «Север-V» «встретили» военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправившихся в наступление у Часов Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Воздушная разведка бригады обнаружила движение пехоты ВСУ по направлению к позициям российских войск. «Противник намеревался атаковать, но наши артиллеристы и операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру») сработали отлично», — говорится в сообщении.

Отмечается, что понесшие потери украинские военные бежали. Попытка ВСУ эвакуировать раненых также провалилась. «Группа эвакуации, атакованная с наших дронов, бросила своего товарища и укрылась в полуразрушенном блиндаже, где и была уничтожена артиллерийским огнем», — сообщили военкоры.

Ранее в сети появились кадры уничтоженной иностранной военной техники ВСУ на дороге в Курской области. На кадрах, предварительно, показан уничтоженный бронетранспортер VAB французского производства и бронеавтомобиль Bushmaster PMV австралийского производства.

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