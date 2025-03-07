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13:18, 7 марта 2025Мир

Песков высказался о позиции Китая по вопросам контроля за вооружениями

Песков: Позицию Китая по вопросам контроля за вооружениями еще предстоит узнать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Тема контроля над ядерными арсеналами не прорабатывалась с Пекином, позицию Китая по вопросам контроля за вооружениями еще предстоит узнать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Собственно, точка зрения Пекина — это та точка зрения, которую еще предстоит узнать», — отметил представитель Кремля.

Ранее США обвинили Китай в инвестировании в стратегические вооружения на фоне отсутствия соглашения, аналогичного российско-американскому Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).

Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что попытки президента США Дональда Трампа добиться денуклеаризации России и Китая, сократив их ядерные потенциалы, обречены на провал. Глава ассоциации напомнил о наличии ядерного оружия у Великобритании и Франции, добавив, что «ядерная пятерка» несет совместную ответственность и обязана прорабатывать вопрос контроля над вооружениями.

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