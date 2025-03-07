Разгадана тайна болезни Бетховена

ZDF: Проблемы со здоровьем Бетховена были связаны с отравлением свинцом

Ученые выяснили, что здоровье Людвига ван Бетховена могло ухудшиться из-за отравления свинцом. Анализ его волос показал концентрацию металла, значительно превышающую современные нормы, сообщает телеканал ZDF.

Композитор страдал от серьезных проблем с пищеварением и глухоты, однако причины его недугов оставались загадкой более 200 лет. Исследователи изучили две подлинные пряди волос Бетховена, растворив их в азотной кислоте для химического анализа. Результаты подтвердили, что уровень свинца в организме мог способствовать развитию его болезней.

Историки отмечают, что в XIX веке свинец широко использовался в быту и напитках, включая дешевые вина, которые Бетховен употреблял ежедневно. Это могло привести к накоплению токсичного металла и усугублению его состояния. Однако ученые не уверены, что именно свинец стал причиной глухоты композитора, так как первые признаки слуховых проблем появились у него еще в 27 лет.

Специалисты полагают, что полная картина здоровья Бетховена могла бы проясниться только при эксгумации его останков, но в ближайшее время это маловероятно.