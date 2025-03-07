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22:44, 7 марта 2025Мир

Россиянина в Германии приговорили к пожизненному сроку за убийство двух украинцев

Россиянина в ФРГ приговорили к пожизненному сроку за убийство двух украинцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Второй региональный суд Мюнхена признал подозреваемого россиянина виновным в убийстве двух украинцев и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом сообщает NTV.

Мужчина признался, что совершил убийство будучи нетрезвым. По его словам, украинцы оскорбили его во время совместного распития алкогольных напитков. Осужденный заявил, что раскаялся в содеянном.

В апреле 2024 года стали известны личности убитых украинцев. Ими оказались военнослужащие 1987 и 2001 годов рождения, проходившие медицинскую реабилитацию в Германии.

Вечером 27 апреля погибших нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в районе Гармиш-Партенкирхен. Один из мужчин скончался до приезда скорой помощи, второй погиб в больнице.

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