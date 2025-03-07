Российский депутат получила в подарок на 8 Марта пистолет

Депутат Псковской городской думы Михачева получила в подарок на 8 Марта пистолет

Депутат Псковской городской думы Алеся Михачева получила необычный подарок на 8 Марта. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

Михачева рассказала, что ей презентовали пневматический пистолет. По ее словам, она будет использовать его на занятиях по практической стрельбе.

«Подарили мои близкие знакомые в преддверии 8 Марта. Удивили таким образом. Главное, предварительно спросили, как я отношусь к креативным подаркам», — поделилась российский депутат своими впечатлениями о подарке и отметила, что для нее он оказался сюрпризом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о самом необычном в ее жизни подарке на 8 Марта.