Захарова рассказала о самом необычном в ее жизни подарке на 8 Марта

Мария Захарова назвала флорариум самым необычным подарком в жизни на 8 Марта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова однажды получила в подарок на 8 Марта флорариум. Об этом она сообщила изданию «Ридус», отвечая на вопрос о том, какой самый необычный подарок ей вручали на этот праздник.

«Таким подарком был флорариум с ландышами, нарциссами и гиацинтами», — поделилась дипломат. Она добавила, что получила его несколько лет назад. Представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что позже пересадила все цветы в обычный грунт.

Ранее россиянки назвали самые желанные подарки на Международный женский день. Большинство опрошенных заявили, что хотели бы получить цветы.

