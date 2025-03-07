Самую красивую женщину в мире заподозрили в употреблении наркотиков

Поклонники заподозрили британскую супермодель Кейт Мосс в употреблении запрещенных веществ. Соответствующие видео и комментарии появились на странице агентства Lucien Pages Communication в TikTok.

51-летнюю манекенщицу, которую признали самой красивой женщиной в мире, запечатлели на показе бренда Isabel Marant. Так, знаменитость предстала перед камерами в кожаной куртке косухе и кружевных шортах, надетых на сетчатые колготки. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что к ней сзади подошла женщина и положила руку на ее плечо. Мосс, в свою очередь, резко отвернулась от нее.

Поведение манекенщицы удивило подписчиков агентства. «Она выглядит такой беспокойной», «Опять сидит на наркотиках?», «Что происходит?», «Разве она не видит, что над ней все смеются?», «Ее движения такие неловкие», — высказывались они в комментариях под роликом.

В июне прошлого года Кейт Мосс также вызвала подозрения в приеме запрещенных веществ на показе Dior.