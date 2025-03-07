Apple поставили ультиматум в Бразилии

Apple разрешит загрузку приложений в обход App Store по требованию Бразилии

Бразильский регулятор потребовал от американской корпорации Apple разрешить загрузку приложений на iPhone в обход App Store. Об этом сообщает местное издание O Globo.

Антимонопольная организация CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) потребовала от Apple снять запрет на установки приложений в обход App Store. Компании дали на разрешение альтернативных магазинов с программами и сервисами 90 дней. Фактически IT-гиганта поставили перед ультиматумом — если он не подчинится, то на корпорацию могут наложить штрафы.

В CADE заявили, что хотят, чтобы в Бразилии появились альтернативные магазины с приложениями. «Apple уже выполнила аналогичные обязательства в других странах, не получив непоправимого ущерба для своей экономической модели», — заметили бразильские власти. В странах Евросоюза (ЕС) установку приложений на iPhone в обход App Store разрешили в 2024 году.

Apple уже ответила, что «верит в динамичные и конкурентные рынки» и что «сталкивается с конкуренцией во всех сегментах и юрисдикциях», где работает. Также в компании заявили, что изменения в порядке установки приложений нанесут урон конфиденциальности пользователей.

Журналисты O Globo заметили, что от Apple потребовали разрешить сторонние приложения на iPhone в Бразилии в ноябре. Но в начале декабря требование сняли.

В начале марта Apple подала в суд на британское правительство из-за требования отключить шифрование для своих пользователей. Также действия британских властей раскритиковал президент США Дональд Трамп.