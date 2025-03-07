Сообщника в расправе над бывшим мэром Самары объявят в международный розыск

В Самаре объявят в международный розыск сообщника убийства экс-мэра Тархова

В Самаре могут объявить в международный розыск сообщника в расправе над бывшим мэром Тарховым и его женой. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

По данным телеканала, 29-летняя внучка убитых Екатерина Тархова на допросе пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила бабушку и дедушку, а затем заморозила при помощи азота. После этого ее сообщник расчленил тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Правоохранительные органы объявили сообщника в розыск.

Допрос подозреваемой с признательными показаниями в ходе следственного эксперимента показали на видео.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.