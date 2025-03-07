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14:39, 7 марта 2025Силовые структуры

Сообщника в расправе над бывшим мэром Самары объявят в международный розыск

В Самаре объявят в международный розыск сообщника убийства экс-мэра Тархова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Самаре могут объявить в международный розыск сообщника в расправе над бывшим мэром Тарховым и его женой. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

По данным телеканала, 29-летняя внучка убитых Екатерина Тархова на допросе пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила бабушку и дедушку, а затем заморозила при помощи азота. После этого ее сообщник расчленил тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Правоохранительные органы объявили сообщника в розыск.

Допрос подозреваемой с признательными показаниями в ходе следственного эксперимента показали на видео.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

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