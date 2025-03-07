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21:28, 7 марта 2025Мир

Советник Трампа усомнился в легком урегулировании конфликта на Украине

Уолтц: США не ожидают легкого урегулирования конфликта на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Соединенные Штаты сохранят дипломатическую активность по урегулированию конфликта на Украине, однако признают, что не ожидают легкого завершения противостояния. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц во время беседы с журналистами в Овальном кабинете, выступление транслирует канал Fox News.

«Мы взаимодействуем с Россией. Это начало первого месяца президентского срока. Под руководством Трампа мы продолжим политику посредничества и задействуем все инструменты для вовлечения сторон в переговоры. Решение потребует значительных усилий», — сказал Уолтц.

Ранее Трамп заявил, что карты в переговорах по Украине находятся на руках у России. Американский лидер отметил, что из-за этого проще иметь дело с РФ.

Кроме того, президент США заявил, что что его связывают хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп добавил, что российский лидер «хочет завершить» конфликт на Украине.

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