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18:42, 7 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа объяснил прекращение помощи Украине необходимостью «ударить мула»

Спецпосланник Келлог: США нужно ударить мула дубинкой, чтобы привлечь внимание
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Владимир Зеленский и Кит Келлог

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

США нужно «ударить мула дубинкой», чтобы привлечь его внимание. Таким образом спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог объяснил решение прекратить военную помощь Киеву, передает журнал Politico.

«Это один из способов добиться реакции. Это пауза, а не конец, и теперь все зависит от них. Я знаю, что союзники, которые также поддерживают этот процесс, тоже как бы приостановили свою деятельность», — отметил спецпосланник.

Келлог подчеркнул, что подобная мера пресечения военной помощи является одним из способов существенно повлиять на позицию украинского руководства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова ввести полномасштабные санкции против России до урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия готова к мирным переговорам и настаивает на решении первопричин начала боевых действий.

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