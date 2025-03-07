Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:43, 7 марта 2025Мир

Стало известно о планах Трампа насчет переброски войск из Германии в Восточную Европу

Telegraph: Трамп думает о переброске войск из Германии в Восточную Европу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии для их передислокации в Венгрию. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник.

Авторы статьи напомнили, что Трамп неоднократно говорил о том, что Европа должна уделять больше внимания своим оборонительным возможностям. При этом политик испытывает все больше разочарования из-за того, что страны ЕС «подталкивают мир к войне». За пределами Штатов находятся 160 тысяч военнослужащих, большая часть из которых базируется именно в Германии, указано в материале.

Представитель нацбезопасности США Брайан Хьюз подчеркнул, что сейчас каких-либо конкретных решений по этому вопросу нет. При этом Вашингтон рассматривает возможность перемещения войск по всему миру с целью противостоять текущим угрозам собственным интересам.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что страны Европы не знают, как завершить конфликт на Украине.

До этого газета The Washington Post написала, что глава Белого дома может распорядиться вывести из Европы 20 тысяч американских военнослужащих, что станет «настоящим кошмаром для европейской безопасности».

    Обсудить
    Последние новости

    В США судят одного из организаторов теракта в «Крокусе». Что известно о международном террористе по кличке Джафар?

    Стало известно о планах Трампа насчет переброски войск из Германии в Восточную Европу

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты

    Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем в белье

    В США заявили о возможном выводе ВСУ из Курской области

    БПЛА ВСУ атаковали российский город

    Генсек НАТО Рютте посетит США на следующей неделе

    Медведева назвала самый комфортный город для жизни

    Маск поссорился с госсекретарем США

    Девушка-боец ВС России сравнила тактику ВСУ с агонией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше