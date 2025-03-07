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10:36, 7 марта 2025Экономика

Последствия введения «стандарта от застройщика» оценили

Эксперт по жилью Саяпин: Стандарты застройщиков ущемляют права покупателей
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Принятый «стандарт от застройщика» к качеству отделочных работ ущемляет права дольщиков. О последствиях нововведения для покупателей в эфире «Общественной службы новостей» высказался гендиректор «Планета недвижимость» Александр Саяпин.

Закон, разрешающий каждому девелоперу принимать собственные стандарты отделки квартир, вступил в силу 1 марта. Проект одной из компаний стал достоянием общественности. Как выяснилось, регламент к качеству внутренней отделки допускал множество дефектов: царапины на дверях и окнах, трещины, неровности и пятна.

Несмотря на то, что такие недостатки ремонта, скорее всего, пойдут вразрез с требованиями Минстроя, эксперт опасается, что права покупателей будут нарушены. «Раньше можно было нанять эксперта и показать ему, что стена кривая, а здесь царапины и хоть как-то взыскать обратно часть суммы. Затем был предложен законопроект, по которому эти взыскиваемые средства ограничили до 3 процентов бюджета, а сейчас получается, что застройщик может сказать, что это по их стандарту так положено — пятна и царапины», — возмущается Саянин.

Новый закон продолжает тенденцию, «облегчающую жизнь застройщикам», уверен он. Специалист подчеркивает, что даже знакомство с отделочными стандартами конкретной стройкомпании будет стоить дольщику денег: информация будет размещена в реестре стандартов с платным просмотром.

Ранее российские власти продлили запрет дольщикам взыскивать штрафы с застройщиков за срыв сроков строительства. Мораторий был пролонгирован до конца июня 2025 года.

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