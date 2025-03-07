Сын Байдена пожаловался на плохие продажи картин после прихода Трампа

Сын Байдена заявил, что его картины не покупают после ухода отца из Белого дома

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер пожаловался на то, что написанные им картины стали плохо продаваться после того, как отец покинул Белый дом. Об этом пишет New York Post.

Байден-младший заявил, что у него накопились долги на миллионы долларов, никто не покупает его картины, что он потерял дом из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Мужчина отметил, что с декабря 2023 года ему удалось продать всего одну картину за 36 тысяч долларов, тогда как в предыдущие 2-3 года у него купили 27 работ.

Сын политика «потрясен» тем, что интерес к его работе «испарился», когда политическая роль его отца изменилась.

Ранее сообщалось, что коллекция из почти 200 картин, написанных сыном Байдена, была уничтожена в результате пожаров в Калифорнии.