Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:36, 7 марта 2025Культура

Сын Байдена пожаловался на плохие продажи картин после прихода Трампа

Сын Байдена заявил, что его картины не покупают после ухода отца из Белого дома
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aaron Schwartz / Globallookpress.com

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер пожаловался на то, что написанные им картины стали плохо продаваться после того, как отец покинул Белый дом. Об этом пишет New York Post.

Байден-младший заявил, что у него накопились долги на миллионы долларов, никто не покупает его картины, что он потерял дом из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Мужчина отметил, что с декабря 2023 года ему удалось продать всего одну картину за 36 тысяч долларов, тогда как в предыдущие 2-3 года у него купили 27 работ.

Сын политика «потрясен» тем, что интерес к его работе «испарился», когда политическая роль его отца изменилась.

Ранее сообщалось, что коллекция из почти 200 картин, написанных сыном Байдена, была уничтожена в результате пожаров в Калифорнии.

    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    В Москве змея решила прокатиться в лифте

    Каждая вторая россиянка откажет мужчине без машины

    Пытавшегося прорваться в кабину пилота самолета россиянина арестовали

    Киев начал переговоры с Италией о расширении обороны НАТО на Украину

    Макрон готов к разговору с Путиным, но есть нюанс.

    Взорвавшего банкомат петардой в Москве отправили в СИЗО

    ЦБ назвал регионы России с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

    Азиатская страна решила закупить у России двигатели для танков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше