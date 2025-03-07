Участник Олимпиады оказался в списке самых разыскиваемых ФБР преступников

Сноубордист-олимпиец Веддинг попал в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников

Бывший канадский сноубордист, участник Олимпийских игр Райан Веддинг вошел в топ-10 самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) США преступников. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

43-летний Веддинг попал в список за организацию международной сети торговли наркотиками. По информации источника, экс-спортсмен был организатором транснациональной операции по незаконному обороту наркотиков, в рамках которой из Колумбии через границу с Мексикой в США и Канаду регулярно переправлялись партии запрещенных веществ.

Также ФБР обвинило Веддинга в организации ряда убийств, связанных с контрабандой наркотиков. Предположительно, он находится в Мексике. За информацию о нем обещают более 10 миллионов долларов.

Веддинг представлял Канаду на зимних Олимпийских играх-2002. Он занял 24-е место.