Улицу в Москве залило кипятком из-за прорыва трубы

Одну из улиц Москвы залило кипятком из-за коммунальной аварии. О происшествии в столице стало известно 360.ru.

Потоп произошел на улице Новороссийская в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) — в районе Люблино. Причиной стал прорыв трубы, из-за которого по проезжей части разлилась горячая вода. В результате на дороге застрял один автомобиль: машина наехала колесом на люк.

Уточняется, что пострадавших и заблокированных в авто нет. К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб.

Ранее в районе Гольяново на востоке столицы прорвало трубу с кипятком. Последствия инцидента попали на видео.