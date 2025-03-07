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12:57, 7 марта 2025Экономика

Улицу в Москве залило кипятком

Улицу в Москве залило кипятком из-за прорыва трубы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Одну из улиц Москвы залило кипятком из-за коммунальной аварии. О происшествии в столице стало известно 360.ru.

Потоп произошел на улице Новороссийская в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) — в районе Люблино. Причиной стал прорыв трубы, из-за которого по проезжей части разлилась горячая вода. В результате на дороге застрял один автомобиль: машина наехала колесом на люк.

Уточняется, что пострадавших и заблокированных в авто нет. К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб.

Ранее в районе Гольяново на востоке столицы прорвало трубу с кипятком. Последствия инцидента попали на видео.

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