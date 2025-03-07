В Европе позицию Трампа по Украине посчитали не самой жесткой в Вашингтоне

Bloomberg: Вэнс придерживается более жесткой линии по Украине, чем Трамп и Рубио

В Европе считают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс придерживается более жесткой позиции по Украине, чем американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Вице-президент часто придерживался более жесткой линии, чем президент», — говорится в материале.

По словам европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров по урегулированию разногласий между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским и подписанию сделки с Киевом по природным ресурсам, подход Вэнса отличается от «более умеренной» позиции госсекретаря США Марко Рубио, помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца и спецпредствителя Трампа по Украине и России Кита Келлога.

Ранее администрацию Трампа обвинили в одержимости идеей разрушения Европейского союза. По мнению экспертов, речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировала желание разрушить прогрессивный Евросоюз, чтобы создать новый для союза с лучшего США.

Как отмечал президент России Владимир Путин, нынешнего кризиса на Украине могло не быть, если бы у Дональда Трампа «не украли победу» на выборах в 2020 году. Вместе с тем российский лидер указывал, что на первом президентском сроке Трамп ввел множество санкций против РФ.