В голливудской студии произошла стрельба

В звукозаписывающей студии Голливуда произошла стрельба, есть пострадавшие

В одной из звукозаписывающих студий Лос-Анджелеса произошла стрельба. Об этом сообщает местный портал KTLA.

Сообщается, что нападение произошло в студии звукозаписи The Room в Восточном Голливуде. Стрелок, который открыл огонь по неизвестным причинам, находится в розыске. Как рассказали очевидцы, он скрылся, предположительно, на белом Audi.

Полицейский Миллер рассказал журналистам, что, прибыв на место преступления, обнаружил мужчину с пулевым ранением. Личность пострадавшего не установлена, он доставлен в местную больницу.

Ранее стало известно, что суд в США официально снял обвинения с рэпера Снуп Догга, которого подозревали в причастности к преступлению со стрельбой.