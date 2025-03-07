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21:35, 7 марта 2025Экономика

В Госдуме предложили помочь с арендой жилья одной категории граждан

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на аренду жилья для молодых семей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Члены партии «Новые люди», депутаты Госдумы Владислав Даванков и Александр Демин предложили ввести налоговый вычет на аренду жилья для молодых семей. Обращение с соответствующей идеей они отправили главе Минфина Антону Силуанову, документ оказался в распоряжении NEWS.ru.

Авторы инициативы сослались на результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым более половины молодых семей испытывает потребность в улучшении жилищных условий. В связи с этим они сочли необходимым дать одной категории граждан возможность компенсировать расходы на съемное жилье с помощью налогового вычета. Парламентарии, ссылаясь на подсчеты Росстата, напомнили, что средний размер арендной ставки на однушку в РФ за последние пять лет увеличился более чем в два раза, до 29,1 тысячи рублей в 2024 году. Между тем, в соответствии с данными «СберИндекса», медианная зарплата в прошлом году составила около 62 тысяч рублей.

Даванков и Демин также отметили, что при покупке недвижимости стоит использовать механизм имущественного налогового вычета, который можно назвать «квартирным кешбэком».

Ранее в марте член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что расширение льготной семейной ипотеки на семьи с одним несовершеннолетним ребенком поможет отечественным застройщикам в условиях, когда спрос на жилье находится на низком уровне.

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