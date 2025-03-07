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06:43, 7 марта 2025Россия

В Госдуме рассказали об одной ошибке Макрона

Депутат Ивлев: Макрон ошибся, выбрав своим кумиром Наполеона
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Франции ошибся, выбрав своим кумиром Наполеона Бонапарта. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Похоже, что современный квартирант Елисейского дворца ошибся с выбором кумира, нервозно метит в Наполеоны версия 2.0, забывая, что копия всегда хуже оригинала», — сказал он.

По его мнению, Макрону стоило бы ориентироваться на таких французских политиков, как Шарль де Голль, Франсуа Миттеран и Жак Ширак, поскольку они учитывали и понимали интересы СССР и России. «Но Макрон, к сожалению, избрал путь, который приведет его на обочину истории», — заключил Ивлев.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин оценил слова Макрона о российской угрозе. «Все это — совершенно глупые, глупые вещи», — сказал он.

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