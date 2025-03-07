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09:52, 7 марта 2025Мир

В Кремле высказались об изменении Трампом формулы участия США в НАТО

Песков: Москва не знает, как Трамп изменит формат участия США в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Москва не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает Life.

«Мы не знаем, в какую сторону он это сделает», — сказал он.

Ранее Трамп усомнился, что НАТО придет на помощь США, если страна подвергнется нападению. Отмечается, что единственный раз Статья 5 Устава НАТО была применена после терактов 11 сентября 2001 года.

Президент России Владимир Путин называл угрозу вступления Украины в НАТО одной из причин спецоперации. По его словам, присоединение Киева к альянсу не повысит безопасность страны.

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